Многоэтажки признаны самыми защищенными от пожара домами

Москва, 5 октября. Представители МЧС России проанализировали жилые постройки различного типа и пришли к выводу, что многоквартирные дома больше всего защищены от возможных пожаров.

Специалисты ведомства отмечают, что речь идет о современных новостройках.

«С точки зрения пожарной безопасности являются самыми безопасными именно современные многоквартирные жилые дома высотой более 10 этажей», — подчеркнули в МЧС.

Новые многоквартирные дома оборудованы системами удаления дыма и незадымляемыми лестничными клетками, а также в зданиях проложен противопожарный водопровод.

В МЧС РФ отметили, что безопасность также зависит от жильцов многоэтажки — они должны уметь пользоваться специально оборудованными системами в случае возникновения пожара в здании, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, жители новых многоквартирных домов иногда забирают в личное пользование пожарные рукава, что является нарушением безопасности и может повлечь за собой серьезные последствия. Кроме того, порой жильцы новостроек во время ремонта демонтируют пожарные дымовые извещатели, а также загораживают вещами пути эвакуации.

Однако представители МЧС отметили и минус, который заключают в себе многоэтажные дома. Это плотная застройка, из-за которой ограничено число парковочных мест. Автомобилисты оставляют транспортные средства во дворе дома так, что пожарная и спасательная техника не всегда может подъехать к месту инцидента.

Напомним, что с 1 октября в России вступили в силу поправки в правила противопожарного режима, согласно которым запрещается использовать открытый огонь на балконах квартир.