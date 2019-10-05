Попавшая в наркоскандал Бочкарева ответила на критику цитатой Чаадаева

Москва, 5 октября. Актриса Наталья Бочкарева ответила цитатой русского публициста Петра Чаадаева на критику, обрушившуюся на нее после наркоскандала.

Артистка опубликовала в своем аккаунте в Instagram публикацию, где процитировала известного философа.

«Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно», — написала 39-летняя телезвезда.

На днях друг актрисы, музыкант Андрей Ковалев сообщил, что у Бочкаревой парализовало половину лица.

Ранее пресса сообщила о задержании актрисы, исполнившей роль Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», в Москве с наркотиками. Позже в Сети появились видеозаписи, на которых сотрудник полиции, обращаясь к задержанной женщине, произносит личные данные звезды.

При этом сама Бочкарева опровергает все сообщения о задержании с наркотиками, она также угрожает привлечь к ответственности авторов подобных мессенджей.

В то же время в прессу просочилась информация о возбуждении в отношении знаменитости уголовного дела о незаконном хранении наркотических веществ. В данный момент артистка находится под подпиской о невыезде.