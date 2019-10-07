Волонтер из Челябинска помогает бывшим осужденным адаптироваться к жизни в обществе

Сотрудник благотворительного фонда «Прикосновение к жизни» Антон Бураков помогает ресоциализироваться бывшим осужденным Челябинска. Отбывшие срок заключенные выходят на свободу, уже имея специальное образование для того, чтобы почувствовать себя нужными в обществе и обеспечить свою жизнь. О трудностях, с которыми столкнулся, и особенностях работы в исправительных учреждениях Антон рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

«В 2017 году я не мог найти работу. Устроился волонтером на маленькую зарплату в фонд «Прикосновение к жизни». Начинал с 5 тысяч рублей. В этот же год мы выиграли президентский грант на ресоциализацию женщин, находящихся в местах лишения свободы», — поделился герой.

Проект реализован на базе ФКУ ИК-4 в Челябинске — это учреждение, в котором отбывают наказание ранее судимые женщины. Еще до получения гранта проект по ресоциализации заключенных женщин представлял собой проведение кулинарных мастер-классов по восстановлению навыков приготовления домашней еды.

Договориться с исправительными учреждениями не составило труда. По словам Антона Буракова, директор фонда «Прикосновение к жизни» Ольга Черепанова посещала колонии в течение восьми лет. В свое время она была в сложной жизненной ситуации. Ольга не отбывала наказание, не была осужденной, но после пережитого решила заниматься помощью осужденным людям. С УФСИН завязалась крепкая дружба — это очень помогло в социальной работе волонтерам.

«Женщины, выходя из исправительного учреждения, утрачивают свои кулинарные навыки. Внутри колонии они заняты определенной работой. Заключенной сказали быть электриком — она этим и занимается. Допуска на кухню у нее нет. Спустя несколько лет, когда женщина выходит из колонии, она потеряна на кухне и ничего элементарного себе приготовить не может», — посетовал Антон.

За два года при финансовой поддержке государства фонду «Прикосновение к жизни» удалось провести для порядка 40 человек кулинарные мастер-классы. 90 женщин получили образование при содействии Монтажного колледжа Челябинска и учебного центра из Магнитогорска. Кроме технарей и поваров, волонтерам удалось подготовить 40 маникюрш, 20 парикмахеров и 30 делопроизводителей.

«Мы пригласили преподавателей. Ежедневно с 9 до 12 часов мы проводили уроки в классах, которые нам выделили в исправительном учреждении. Для учеников разницы нет: они обучаются так же, как и в учебном учреждении», — отметил собеседник ФАН.

При освобождении те женщины, которые прошли курсы мастеров маникюра, работают на дому. Антон рассказал, что одна из его подопечных по имени Юлия успешно совмещает основную деятельность с подработкой в индустрии красоты. Каждой из учениц, которые успешно осваивали новое дело, по окончании курса вручали профессиональные инструменты для работы.

«Сейчас воспитательный отдел исправительного учреждения самостоятельно определяет кандидатов на обучение на любую из профессий. Всех подряд взять не могут. В ИК содержится около 880 человек, а на ближайший год нам надо обучить 114 человек. Конкурс большой. На решение о приеме на курсы влияет поведение женщин. Сам проект благотворно сказывается на колонии: становится меньше нарушений, осужденные стали ухаживать за собой, больше внимания уделять внешности», — рассказал Антон Бураков.

В процессе ресоциализации заключенных были и те, кто отказывался от помощи. По мнению волонтеров, кому-то не хватало терпения, кому-то — усидчивости. Одна из участниц проекта показывала отличные результаты в направлении делопроизводства — педагоги были в восторге. Но когда начались курсы парикмахера, человек отказался и его пришлось заменить.

Официально в фонде работают три человека: директор, администратор и бухгалтер. Помогают команде волонтеры. В ближайшие годы фонд «Прикосновение к жизни» планирует реализовать проект в соседних регионах России.