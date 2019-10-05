Немецкий ученый назвал истинную причину атеросклероза

Берлин, 5 октября. Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих назвал истинную причину развития атеросклероза. По словам ученого, эта болезнь возникает вовсе не из-за холестерина, как считалось ранее.

На данный момент развитие атеросклероза связывают с жировыми отложениями на стенках кровеносных сосудов. По имеющимся данным, холестериновые бляшки кальцифицируются, что приводит к снижению эластичности ткани сосудов и их повреждениям. Кроме того, сосуды сужаются, что затрудняет поступление крови к сердцу и мозгу, а это, в свою очередь, может привести к инфаркту или инсульту.

Как установил Хаверих, в действительности атеросклероз развивается, когда нарушается кровоснабжение внешней стенки артерий. Эта проблема возникает из-за воспаления, например, при гриппе. По словам немецкого кардиохирурга, холестерин может повлиять на развитие атеросклероза только у тех людей, которые страдают от врожденного нарушения липидного обмена.

«Атеросклероз следует рассматривать скорее как болезнь микрососудов. Артерии поражаются позже, только после них», — сообщил Хаверих.

В подтверждение своей теории немецкий ученый привел статистику, согласно которой после эпидемий гриппа возрастает частота возникновения сердечных приступов. Чтобы уберечься от атеросклероза, Хаверих советует делать прививки от гриппа и лечить все воспаления в организме, пишет «МедикФорум».

«Среди обычных способов профилактики — здоровое питание, адекватный сон и большое количество физических упражнений», — заключил немецкий профессор.

Ранее врач иммунолог рассказал, чем опасен недостаток холестерина в организме. По словам эксперта, низкий уровень данного вещества может привести к расстройствам нервной системы и даже к болезни Альцгеймера, сообщает «МИР24».