Дочь росгвардейца из Мордовии нарисовала подвиг саранского участкового

Спасение лейтенантом полиции младенца, которого пытался выбросить из окна собственный отец, так впечатлило юную жительницу Саранска, что она написала картину с изображением этого драматического момента. Свою работу девушка вручила герою в торжественной обстановке.

Екатерина Букинина, 17-летняя дочь сотрудника вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии прапорщика полиции Виталия Букинина, решилась подарить свою картину участковому Василию Мартынову. Их встреча состоялась в торжественной обстановке в музее МВД Республики Мордовия.

«Восхищаюсь вашим мужеством, — сказала Катя, передавая свою работу сотруднику полиции. — Таких людей, как вы, должно быть больше!»

На этой встрече смущались и сама художница, и молодой офицер. Он поблагодарил девушку за столь высокую оценку его поступка.

«Я была поражена, когда у нас в Саранске случилось это страшное событие, — рассказала Федеральному агентству новостей Екатерина. — И меня вдохновил подвиг этого человека, который через балкон проник в квартиру, спас ребенка и обезоружил дебошира. Работу я написала акварелью на одном дыхании, за день. Когда вручала картину, очень волновалась. Потом мы немного поговорили, Василий меня сердечно поблагодарил».

Напомним, 19 августа в одном из многоквартирных домов Саранска пьяный уголовник, обезумев от спиртного, пытался выбросить из окна собственную пятимесячную дочь. Участковый отдела полиции №1 Василий Мартынов, старший сержант полиции Виктор Ковальчук и замначальника службы пожаротушения Руслан Алукаев с риском для жизни прорвались к месту происшествия через открытый балкон, сумели спасти ребенка и задержать преступника. Момент, когда Василий Мартынов, еле держась на узком карнизе, перемещался между балконами, попал на видео, а теперь и на картину юной художницы.

Екатерина увлекается изобразительным искусством с детства, но называет себя самоучкой. Жизнь она решила посвятить медицине, однако от любимого творчества отказываться не планирует.