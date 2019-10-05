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Дочь росгвардейца из Мордовии нарисовала подвиг саранского участкового

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Дочь росгвардейца из Мордовии нарисовала подвиг саранского участкового

Спасение лейтенантом полиции младенца, которого пытался выбросить из окна собственный отец, так впечатлило юную жительницу Саранска, что она написала картину с изображением этого драматического момента. Свою работу девушка вручила герою в торжественной обстановке. 

Екатерина Букинина, 17-летняя дочь сотрудника вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии прапорщика полиции Виталия Букинина, решилась подарить свою картину участковому Василию Мартынову. Их встреча состоялась в торжественной обстановке в музее МВД Республики Мордовия.  

«Восхищаюсь вашим мужеством, — сказала Катя, передавая свою работу сотруднику полиции. — Таких людей, как вы, должно быть больше!» 

Дочь росгвардейца из Мордовии нарисовала подвиг саранского участкового

На этой встрече смущались и сама художница, и молодой офицер. Он поблагодарил девушку за столь высокую оценку его поступка. 

«Я была поражена, когда у нас в Саранске случилось это страшное событие, — рассказала Федеральному агентству новостей Екатерина. — И меня вдохновил подвиг этого человека, который через балкон проник в квартиру, спас ребенка и обезоружил дебошира. Работу я написала акварелью на одном дыхании, за день. Когда вручала картину, очень волновалась. Потом мы немного поговорили, Василий меня сердечно поблагодарил».

Дочь росгвардейца из Мордовии нарисовала подвиг саранского участкового

Дочь росгвардейца из Мордовии нарисовала подвиг саранского участкового

Напомним, 19 августа в одном из многоквартирных домов Саранска пьяный уголовник, обезумев от спиртного, пытался выбросить из окна собственную пятимесячную дочь. Участковый отдела полиции №1 Василий Мартынов, старший сержант полиции Виктор Ковальчук и замначальника службы пожаротушения Руслан Алукаев с риском для жизни прорвались к месту происшествия через открытый балкон, сумели спасти ребенка и задержать преступника. Момент, когда Василий Мартынов, еле держась на узком карнизе, перемещался между балконами, попал на видео, а теперь и на картину юной художницы. 

Екатерина увлекается изобразительным искусством с детства, но называет себя самоучкой. Жизнь она решила посвятить медицине, однако от любимого творчества отказываться не планирует.

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