Фигуристка Трусова установила новый мировой рекорд на турнире в Японии

Москва, 5 октября. Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе на турнире Japan Open в японском городе Сайтама.

Ученица Этери Тутберидзе стала первой в произвольной программе, набрав 160,53 балла. Пятнадцатилетняя спортсменка обошла олимпийскую чемпионку по фигурному катания Алину Загитову, которая набрала по итогам проката 154,41 балла.

Сборная Европы, в которую вошли россиянки Александра Трусова и Алина Загитова, испанец Хавьер Фернандес и латыш Денис Васильев, одержала победу на командном турнире по фигурному катанию Japan Open.

Недавно Трусова установила два мировых рекорда: она набрала 163,78 балла за произвольную программу, а по сумме короткой и произвольной программ в ее активе было 238,69 балла.