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МИД Украины не исключает восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

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МИД Украины не исключает восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

Киев, 5 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телепередачи «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил о возможном восстановлении железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Представитель МИД Украины сообщил, что после завершения восстановительных работ моста в Станице Луганской в Донбассе «будут мосты, переходные пункты».

Также Пристайко не исключил возможного восстановления сообщения между населенными пунктами и по железной дороге для того, «чтобы люди могли более комфортно переезжать».

Кабмин Украины ранее утвердил документ, согласно которому стратегия компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») до 2023 года учитывает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями, пишет издание «Лига.net».

Во время эфира «Свобода слова с Савиком Шустером» выступил также Дмитрий Гордон, призвав киевские власти отказаться от Крыма и Донбасса. Также украинский журналист указал, что «соединяться с ними – смерти подобно».

Государственный переворот на Украине произошел в 2014 году. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новоизбранным властям и провозгласили себя отдельными республиками. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию.

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