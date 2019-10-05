В ВКС России назвали время для принятия решения об ответном ядерном ударе

Москва, 5 октября. Высшее руководство России должно будет в течение нескольких десятков минут принять решение об ответном ядерном ударе, если система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксирует летящую в сторону территории РФ межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Об этом сообщил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил России (ВКС) Анатолий Нестечук.

Он отметил, что подлетное время может различаться в зависимости от того, в каком направлении и как именно движется ракета. Как подчеркнул Нестечук, человеку, который будет принимать решение об ответном ядерном ударе, потребуется мощная сила воли.

«Но, в целом, времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут — более десятков минут, так скажем», — рассказал начальник штаба ВКС.

Ранее журнал National Interest назвал российское оружие, способное пережить ядерный удар. Обозреватель издания считает, что таким оружием являются оснащенные ракетами Р-30 «Булава» подводные лодки проекта «Борей». Как отметил эксперт, один «Борей» может нанести удар, который по разрушительной мощности в десять раз превзойдет бомбу, сброшенную на Хиросиму.

Отметим, что недавно ученые из Принстонского университета смоделировали ядерную войну между Россией и США. Специалисты считают, что после первого столкновения Москва нанесет ядерные удары по американским базам в Европе, а Вашингтон атакует Калининград, пишет НСН.