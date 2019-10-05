Сирия спасла Ближний Восток от терроризма — пришла пора Западу снять санкции

Запуск конституционного комитета Сирии стал главной темой на встрече специального представителя президента России Михаила Богданова с главой делегации сирийской «умеренной оппозиции». Богданов и Ахмед Туме обсудили текущую ситуацию в Сирии и подчеркнули важность урегулирования сирийского кризиса в политическом русле, как сообщила пресс-служба МИД РФ.

Сейчас, после того как состав конституционного комитета был сформирован, стороны активно обсуждают процедуру его работы. Эффективность конституционного органа зависит и от обстановки «на земле» — а она сейчас очень непростая.

Санкции и оккупация стали «жерновом на шее» для Сирии

Политическое урегулирование и экономическое восстановление Сирии возможны только после того, как изменится позиция Евросоюза и США — основных выразителей политической воли коллективного Запада и поддержавших их азиатских стран. Нельзя увязывать смягчение и отмену санкционного режима с проведением конституционных реформ и политических изменений.

Населению Сирии не до реформ — западные санкции уже нанесли катастрофический ущерб жизни всего сирийского общества, сломав систему здравоохранения, развалив на пару с террористами промышленность и финансовый сектор. Правительство Башара Асада ведет восстановительные работы на большей части территории страны и несет прямую ответственность за жизнеобеспечение миллионов своих граждан. Оно продолжает выполнять свои социальные обязательства даже в отношении жителей тех регионов, которые находятся под властью их противников или находятся в иностранной оккупации — таких, как идлибская зона деэскалации, северная часть Алеппо и территории за Евфратом. Туда направляются пенсии, зарплаты инженерам и учителям, поставляется электричество, осуществляется пассажирское сообщение, тысячи абитуриентов из этих районов поступили в этом году в ведущие вузы страны на подконтрольной Дамаску территории.

На территориях, подконтрольных боевикам оппозиции, происходит развал системы светского образования. В Идлибе на гранты из стран Евросоюза внедряется преподавание радикальных идей, независимое светское образование уничтожено, десятки преподавателей, многие из которых были сторонниками оппозиции, убиты, арестованы, похищены, избиты либо изгнаны за пределы страны радикалами из исламистских группировок. Тысячи молодых людей в Идлибе лишены возможности учиться.

За Евфратом реформа образования нацелена на ликвидацию программ обучения, принятых в Сирийской Арабской Республике. В результате молодежь из восточных регионов страны лишилась перспектив пойти учиться в колледжи и университеты крупнейших сирийских городов — Алеппо, Дамаска, Хамы и Хомса. Под ударом их надежды на хорошее образование, личностное развитие и профессиональный рост. Только единицам повезет поехать учиться за рубеж на гранты от США и стран Персидского залива. В этой зоне насильно вводится изучение курдского языка даже в тех учебных заведениях, где курдов нет. Такое отношение к арабам ведет к росту напряженности в регионе, оккупированной коалицией США.

Двуличная «помощь» Запада

Политика двойных стандартов, используемая Западом, в Сирии приняла государственные масштабы. США и другие страны готовы помогать сирийцам только на тех территориях, где реальной работы по урегулированию не ведется — их контролирует либо коалиция США, либо террористы «Хайят Тахрир аш-Шам». Закрываются глаза на преступления, которые ежедневно совершают радикальных исламисты и боевики из протурецких группировок ССА — произвол, похищения, поборы, политические репрессии.

Однако в отношении освобожденной правительством Сирии части страны позиция Запада является диаметрально противоположной! Пока у власти Башар Асад, и пока он не согласен идти на «уступки» — например, отказаться от власти и распустить свой кабинет, — помогать мирным сирийцам нельзя!

Дамаск уже давно, по вполне объяснимым причинам, не хочет помощи от стран, которые старались разжечь войну в Сирии и поддерживали террористов. Однако вся Сирия, ее граждане, проживающие и на правительственных, и на захваченных территориях, нуждаются в отмене санкций. Это необходимо для того, чтобы восстановить страну и обеспечить мир. Однако страны Запада вместе с союзниками на Ближнем Востоке стараются поддерживать вооруженное противостояние в Сирии, разгул криминала на оккупированных территориях, развитие теневого сектора экономики — контрабанду углеводородных запасов Сирии, оборот наркотиков, чудовищные преступления, с которыми связана нелегальная торговля человеческими органами, варварское расхищение исторических артефактов и ценностей. Запад регулярно оказывает прямую и косвенную помощь бандформированиям, при этом стараясь «задавить» санкциями освобожденную от террористов часть Сирии.

Не только исламисты из «Хайят Тахрир аш-Шам», которые стремятся превратить часть Сирии в религиозное суннитское государство (вырезав всех «неверных»), но и протурецкие формирования ССА и действующие за Евфратом сепаратисты-автономисты отказались признавать запуск работы конституционного комитета Сирии. На подконтрольных этим сторонам территориях были проведены показательные акции протеста — курдские сепаратисты жалуются, что не представлены в комитете (не представлены, поскольку до последнего отказывались идти на контакт с Дамаском), исламисты не признают светских политических структур в принципе, а их «коллеги» из группировок умеренной оппозиции обвиняют САА в «нарушениях перемирия в Идлибе» (на практике «нарушения» означают, что когда исламисты ведут провокационный огонь по сирийским войскам, те отвечают).

При этом за Евфратом значительная часть населения протестует против действий коалиции США — местные жители по горло сыты действиями коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). С оружием, которое им дали американцы, курды, связанные с сепаратистами из РПК, не только разгромили группировку «Исламское государство»1, но и установили жесткий режим оккупации на всей этой территории. Отказавшись от сотрудничества с местным населением, пришлые курды принялись управлять через «военные советы» SDF, поддерживая процесс вывоза сирийской нефти.

И ООН, и страны Запада признают, что Идлиб контролируют силы международного терроризма, связанные с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ). Боевики «Тахрир аш-Шам» раз за разом атакуют правительственные силы и российскую авиабазу «Хмеймим» — и это признают и американцы, о чем сказал спецпредставитель США на Ближнем Востоке Джеймс Джеффри в интервью The Defense Post. Однако это не мешает раз за разом осуждать Дамаск и Россию за любые действия, направленные на очистку Идлиба от «Аль-Каиды».

Запад пытается не допустить никакой стабилизации в Сирии

Факты очевидны: Запад, США, ЕС, их арабские союзники целенаправленно пытаются сорвать процесс политического урегулирования в Сирии. «Подкоп» под политическое урегулирование осуществляется под заявления о том, что процесс «недостаточно инклюзивный». Вместо того, чтобы начать, наконец, разговор об отмене санкций и принять деятельное участие в ликвидации международного терроризма в Сирии, оппоненты Дамаска пытаются как можно дольше сохранить существующий конфликт, который позволяет им грабить ресурсы на востоке страны.

Стараясь подавить Дамаск санкциями, «гуманитарно-ориентированный» Запад не принимает в расчет ни того, что на подконтрольных Дамаску территориях живут десятки тысяч беженцев из районов, оккупированных коалицией США, Турцией или исламистами. Не принимается в расчет ни мнение сирийских граждан, ни суверенитет страны, который требует официального взаимодействия с Дамаском. США и Турция ведут переговоры о создании «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии, даже не считая нужным дать слово Дамаску — несмотря на то, что и Анкара и Вашингтон регулярно повторяют мантры о «приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии».

Пентагон объявил SDF «ключевой силой в борьбе с ИГИЛ»1 и продолжает передавать им тонны оружия и десятки единиц военной техники спустя год после крушения «халифата». Такая концентрация вооружений в руках узкой этнической группы на севере Сирии кардинально подрывает мирный процесс. Стоит отметить, что теперь благодаря утечке слов экс-главы Госдепартамента США Джона Керри через WikiLeaks известно, что Белый дом надеялся использовать «Исламское государство» для давления на Башара Асада, а радикальный суннитский «халифат» ИГИЛ на берегах Евфрата рассматривался как противовес усилению Ирана.

В то время как Турция делает хотя бы что-то для населения и инфраструктуры в северной Сирии, на оккупированных территориях (правда, Дамаск не без оснований считает это попыткой «оторвать кусок» от страны), в захваченном исламистам Идлибе и оккупированных США Ракке и Хасаке для населения не делается практически ничего. Одним из самых существенных «актов помощи» со стороны США стала передача курдам 120 камер видеонаблюдения, которые установили в Ракке, чтобы бороться с терроризмом. Количество нападений и подрывов заминированных автомобилей и мотоциклов, впрочем, не изменилось.

Стоит подчеркнуть очевидное: только отход Запада от политики санкционного и дипломатического давления, только общее признание суверенитета Сирии в рамках ее установленных границы и совместная борьба с террористами способны открыть путь к реальному завершению вооруженного конфликта, переводу его в политическую плоскость и урегулированию в стране. Так сможет начаться политический переход, начатый Дамаском в 2011 году и замороженный из-за агрессивной политики Запада и тяжелой ситуации внутри Сирии.

Заевфратье и Идлиб, беззаконная и бессрочная оккупация

Крупнейшим препятствием на этом пути является статус Заевфратья. На деле Турция и США так и не смогли договориться о параметрах «зоны безопасности» — военные в Анкаре настаивают на том, чтобы турки контролировали имеющие стратегическое значение населенные пункты и перекрестки дорог. Если Турция сможет этого добиться, проамериканские SDF обречены в случае начала конфликта с «прикормленными» Анкарой группировками ССА (порядка 50 тысяч человек). В отличие от курдов, у боевиков вновь сформированной «Национальной армии» есть танки и тяжелая артиллерия.

В таких условиях стратегия Пентагон, который продолжает заверять SDF в поддержке и непрерывно поставляет им оружие и боеприпасы, провоцирует конфликт, а не предотвращает его. Ситуация на севере Сирии чревата ожесточенным и долгосрочным кровопролитием, которое неизбежно повлечет за собой массовое бегство населения. Такой конфликт парализует местную нефтяную отрасль.

Более того, арабские племена по обе стороны границы с Ираком тесно связаны со своими родичами в Саудовской Аравии. На фоне сложной обстановки в королевстве и наличием серьезных противоречий между Эр-Риядом, Анкарой и Дохой этом может привести к появлению нового очага международной напряженности на Ближнем Востоке.

«Призрачная угроза» на юге

Между тем на юге Сирии появилась новая угроза: ближневосточные СМИ активно цитируют появившееся в Интернете заявление бывших полевых командиров «Южного фронта» ССА о создании «Армии Юга», «Джейш аль-Джануб». Своей целью связанные с США боевики называют «противостояние Ирана» — однако на деле «Армия Юга» является прикрытием для деятельности террористического подполья.

«Армия Юга», частично набранная в многострадальном лагере беженцев «Эр-Рукбан», дестабилизирует обстановку в южных провинциях Сирии. Стоит вспомнить, что «Южный фронт» ССА в свое время действовал совместно с террористами «Джебхат ан-Нусры1», запрещенной в РФ международной террористической группировкой, созданной структурами «Аль-Каиды» в Сирии. Тогда их оперативный штаб назывался «Аль-Буньян аль-Марсус» — в него и входили группировки, образовавшие теперь «Армию Юга».

Боевики ССА и «Ан-Нусры», пользуясь поддержкой оккупантов — Армии обороны Израиля — базировались на Голанских высотах, в демилитаризованной зоне. Там же они нашли убежище после ликвидации в прошлом году Южной зоны деэскалации, и там же остаются сейчас. Подобные случаи — когда «умеренная оппозиция» с легкостью формирует союзы против сирийской армии, как в Идлибе под руководством оперативного штаба «Фатх аль-Мубин» — наглядно показывают, что принципиальной разницы между боевиками-исламистами и боевиками-оппозиционерами на практике нет.

Роль России, как «ключа» к стабилизации Ближнего Востока

В связи с темой «иранского присутствия в Сирии», которая стала одной из важнейших в западной повестке, можно отметить, что упразднение санкционного режима приведет к диверсификации политической и экономической страны. Иран поддержал Сирию в наиболее трудную минуту, когда арабский мир отвернулся от Дамаска, — однако Сирия не обязана становиться «вторым Ираном». Размещение на своей территории чужих ракет, которые могут быть использованы против Израиля, Дамаску вряд ли на самом деле интересно.

При этом Россия пришла на сирийскую землю из-за вызова, брошенного силами международного терроризма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай»: в Сирии удалось остановить «практически уже победивший террористический интернационал». Однако ресурсы террористов до сих пор не исчерпаны — и важно, что в Идлибе продолжают действовать террористы из России и постсоветского пространства, которые могут вернуться обратно. То же самое относится к другим странам ближневосточного региона — до тех пор, пока обстановка от Кашмира до Ливии не стабилизируется с помощью международных усилий, до победы над международным исламским терроризмом очень далеко.

Для стран региона появление России в Сирии оказалось чрезвычайно выгодным с точки зрения обеспечения стабильности. Зримым доказательством здесь стало восстановление в 2018 году благодаря России линии разграничения и работы миссии ООН на Голанских высотах. Россия дала Израилю гарантии против агрессии с территории Сирии, делает все возможное, чтобы не допустить на территории Сирии конфликта между Израилем и Ираном, и оказала неоценимую помощь Дамаску в поддержке суверенитета, государственной независимости, возвращению беженцев из-за рубежа, разгрому ИГИЛ и вытеснения сил иностранной оккупации.

Таким образом, можно с уверенность сказать, что действия России с самого начала не были направлены только лишь на сохранение Башара Асада во главе Сирии — Москва помогла своему союзнику, поскольку он показал себя надежным партнером на пути урегулирования в регионе. Каждый день исламский радикализм, берущий начало на Ближнем Востоке, угрожает не только Сирии, Ираку или Афганистану, а всему миру, что наглядно доказали кровавые теракты в Европе и Соединенных Штатах. Вмешательство России в сирийский конфликт позволило предотвратить значительно худшие процессы, которые дестабилизируют сейчас весь миропорядок в ходе борьбы между «Севером» и «Югом».

1 Организация запрещена на территории РФ.