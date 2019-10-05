В Госдуме назвали препятствия для внесения самокатов и гироскутеров в ПДД

Москва, 5 октября. Внести гироскутеры и самокаты в ПДД будет проблематично из-за ряда препятствий, заявил депутат Государственной думы Александр Васильев.

Васильев поддержал идею Госавтоинспекции внести самокаты и гироскутеры в ПДД, однако депутат отметил, что процесс этот будет очень небыстрым. Парламентарий даже назвал это предложение «малореализуемой мерой».

Он напомнил, что первым делом необходимо внести самокаты в регламент о безопасности транспортных средств Таможенного союза. Однако новую категорию транспортных средств ввести в этот документ практически невозможно.

Кроме того, необходимо детально рассмотреть вопрос о штрафовании нарушителей движения на самокатах. Васильев напомнил, что ни самокаты, ни гироскутеры не имеют госномеров, как автомобили, а у их владельцев нет прав. Депутат резюмировал, что одними поправками, которые предложили в Госавтоинспекции, не обойтись.

«Необходимо выносить работу на уровень правительств нескольких государств и там уже в последствии договариваться о том, какие режимы использования таких средств могут быть», — приводит его слова телеканал «360».

В качестве альтернативы парламентарий предложил ввести знак, который допускает в некоторых городских зонах движение исключительно пешеходов.

«Например, вход в торговый центр: какая-нибудь зона в 10 метров, где очень много пешеходов, или вход в метро, — констатировал он. — Можно уже сейчас поставить знаки, чтобы ходили только пешком».

Директор Института транспортного планирования Михаил Якимов ранее в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что в ближайшие годы на улицах больших городов России станет еще больше гироскутеров, электросамокатов и других футуристичных средств передвижения.