Совладелец сети блинных «Теремок» объявлен в розыск

Москва, 5 октября. Совладелец сети блинных «Теремок» Роман Фукс объявлен в розыск, ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник.

«Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве одного из домов на Мытной улице», — сказал ТАСС собеседник.

В то же время в Таганском районном суде Москвы сообщили, что ходатайство следствия о заочном аресте бизнесмена будет рассмотрено в пятницу.

В прошлом году в отношении компании «Олтэр», которая в 2008 году начала строить жилищный комплекс Sky House на Мытной улице в Москве, было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что дом построен, но в эксплуатацию так и не введен, а деньги дольщиков использовались компанией не по назначению.

«Олтер» входит в корпорацию «Мосситигрупп», которая принадлежит брату обвиняемого и бизнесмену Павлу Фуксу.