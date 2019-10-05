Власти Венгрии массово отбирают выданные украинцам паспорта

Киев, 5 октября. Венгерские власти начали массово отбирать паспорта, которые они ранее раздавали жителям Закарпатской области Украины. Об этом сообщил бывший председатель закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

По его словам, паспорта в большинстве случаев получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые даже не знали государственного языка страны и жили в других городах.

Москаль объяснил, что для получения паспорта гражданин должен был получить в университете сертификат, подтверждающий его знание венгерского языка. Есть и другой путь — если бабушка или мать были гражданками Венгрии.

Проблемы, как указал Москаль, возникли в тот момент, когда украинцы поняли, что требуемые справки можно купить.

«Венгрия поначалу не знала уровень нашей коррумпированности. Сейчас ведутся судебные разбирательства. Одно за другим», — констатировал он.

Москаль указал, что правоохранителям поступило распоряжение изымать венгерский паспорт у человека на месте, если тот не говорит и не понимает языка страны.

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом ухудшились на фоне того, что венгерское консульство в Закарпатье выдавало местным жителям паспорта в тайне от украинских властей. В Сети появилось видео, на кадрах которого новые граждане Венгрии с бокалами шампанского принимают присягу на верность государству и получают документы. В МИД Венгрии отметили, что выдача венгерских паспортов украинцам не нарушает украинские законы и международное право.

Однако впоследствии украинские власти потребовали, чтобы консул Венгрии в Берегово покинул страну. Глава венгерского МИД Петер Сийярто отреагировал на данное заявление, объявив о высылке консула Украины в ответ на недружественные действия Киева.

Позднее стало известно, что Сийярто был внесен в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» за «вмешательство во внутренние дела Украины».

На днях Генеральная прокуратура Украины начала расследовать массовую выдачу венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей страны.