Звезда «Игры престолов» стыдилась своего тела на съемках сериала

Вашингтон, 5 октября. Сыгравшая одного из ключевых персонажей сериала «Игра престолов» британская актриса Мэйси Уильямс призналась, что на съемочной площадке чувствовала дискомфорт, скрывая свою женственность.

Во время съемок актрисе приходилось скрывать возрастные изменения, происходящие с ее телом. Таким образом, девушка в 16 лет выглядела как 12-летний ребенок, при этом исполняя роль Арьи Старк.

«Они (создатели шоу. — Прим. ФАН) постоянно покрывали меня грязью, гримировали мой нос так, чтобы он выглядел больше, а я сама казалась более мужественной. Они также перевязывали мою грудь, чтобы скрыть, что она начала расти», — рассказала в интервью журналу Vogue актриса.

Из-за подобного грима Мэйси Уильямс не могла воспринимать себя как молодую девушку.

«Это было ужасно. Какое-то время я испытывала стыд», — призналась звезда сериала.

После окончания сериала актриса Уильямс больше может не скрывать свою женственность и теперь обновляет свой гардероб вместе со своим молодым человеком Рубеном Селби.

Ранее актриса Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене. По словам звезды сериала, ее героиню «показали с очень человеческой стороны». Также после окончания съемок девушка оставила трогательный пост в социальной сети Instagram, сопроводив его хэштегом «последняя женщина, которая выстояла».