Эксперт объяснил, для чего Шойгу нужны новые станции контроля ближнего космоса

Минобороны РФ сообщило о намерении развернуть к 2022 году более десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов контроля ближнего космоса. Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, какие действия США заставили ведомство Сергея Шойгу многократно увеличить число этих систем.

Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения в настоящее время успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе Минобороны. А к 2022 году на территории России будут введены в эксплуатацию свыше десяти лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, для чего Россия повсеместно разместит эти комплексы. По его словам, речь идет именно о контроле, а не защите.

«Для защиты от любых угроз у нас развернуты системы воздушно-космической обороны, в составе которой зенитно-ракетные комплексы С-400, а в ближайшей перспективе — и С-500, которые смогут уничтожать цели и в ближнем космосе. Также сюда входят комплексы ПВО средней дальности «Бук-М2» и «Бук-М3» и зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ». Вот ими мы защищаемся».

А что касается новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, которые скоро развернут на территории РФ, то они будут контролировать, что происходит на околоземной орбите, какие иностранные спутники там функционируют, каково их целевое предназначение. Эти комплексы будут отслеживать действия спутниковых группировок зарубежных стран по той простой причине, что в настоящее время США активно ведут программы в области развития военных возможностей в ближнем космосе, на орбите с миссиями находятся американские военные мини-шаттлы, о которых официально не сообщается. Для России важно знать, что там происходит, с какими целями», — объяснил Игорь Коротченко.

Кроме того, новые комплексы позволят России измерять траекторные характеристики, определять возможности с точки зрения ведения каталога как действующих, так и вышедших из строя космических аппаратов, космического мусора, рассчитывать орбиты и безопасные траектории вывода пилотируемых космических аппаратов, а также новых спутников, чтобы избежать столкновения с вышедшими из строя, а также фрагментами космического мусора, отметил военный эксперт.