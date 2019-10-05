Роднина устроила скандал бывшему мужу на Первом канале

Москва, 5 октября. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина закатила в программе «Сегодня вечером» на Первом канале скандал бывшему мужу, партнеру по спорту Александру Зайцеву.

На передаче, посвященной 70-летию популярной советской фигуристки, собрались родные и близкие Родниной, среди гостей был и Зайцев. Бывшие супруги пытались вести себя дружелюбно, но эмоции периодически оказывались сильнее и вырывались наружу.

Бывший профессиональный спортсмен признался, что тяжело переживал расставание с возлюбленной. Кроме того, по его словам, он не мог смириться с отъездом экс-жены в США, которая забрала с собой и единственного сына. Ребенок в разговоре с отцом частенько признавался, что мать отзывается о Зайцеве только в негативном ключе.

В какой-то момент Роднина пыталась поправить первого мужа, в результате произошла словесная перепалка. Во время общения с бывшим супругом 70-летняя звезда фигурного катания не сдержала бушующие внутри эмоции.

«Как я вовремя от тебя ушла!» — вырвалось у Родниной.

Ирина Роднина вышла замуж за Александра Зайцева в 1975 году, в этом браке у спортсменки родился сын. Пара прожила вместе 10 лет, но потом отношения дали трещину.