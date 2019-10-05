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Видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор» опубликовано в Сети

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Видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор» опубликовано в Сети

Москва, 5 октября. Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» провели боевые стрельбы в Хабаровском крае. Видео испытаний было опубликовано в Сети.

Учения проводились над лесополосой под Хабаровском. Вертолеты Ка-52 оснастили реактивными снарядами. 

Во время полета «Аллигаторы» выполнили боевые стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами из пушечного вооружения. На кадрах можно увидеть кабину пилотов внутри и снаружи. Видео стрельб опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее, 3 октября, сообщалось, что Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, который входит в структуру «Объединенной авиастроительной корпорации», передал министерству обороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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Источник: Звезда
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