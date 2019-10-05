Клинцевич отреагировал на предложение Трампа снять санкции против КНДР

Москва, 5 октября. Предложение президента США Дональда Трампа снять санкции ООН против КНДР при условии, что Северная Корея демонтирует ядерный реактор в Йонбене, может стать предметом переговоров между этими странами. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее журнал Time сообщил со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп готов предложить Северной Корее приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора и прекращение производства высокообогащенного урана Пхеньяном, передает телеканал «360». По словам Трампа, Вашингтон готов отказаться от соблюдения ограничений, даже если ООН не согласится с предложением главы Белого дома, пишет «Взгляд.ру».

«Не готов прогнозировать, как отреагируют в КНДР на это предложение президента США Дональда Трампа. К тому же речь идет не о санкциях США, а ООН, а потому без согласования с остальными членами Совета Безопасности здесь не обойтись», — отметил Клинцевич.

По словам российского сенатора, если инициатива Трампа станет предметом переговоров, то это важно уже само по себе.

«Процесс денуклеаризации Корейского полуострова должен быть продолжен, обрастая все новыми конкретными соглашениями, до его полного завершения. И Россия использует для этого все свои возможности», — заключил Клинцевич.

Ранее президент России Владимир Путин назвал историческим шагом решение Трампа начать диалог с Пхеньяном. По словам главы государства, такие действия со стороны Вашингтона дают надежду на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове.