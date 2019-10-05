Гордон призвал Украину отказаться от Крыма и Донбасса

Киев, 5 октября. Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телепередачи «Свобода слова с Савиком Шустером» призвал киевские власти отказаться от Крыма и Донбасса.

Журналист обратил внимание, что с момента произошедшего на Украине госпереворота страну покинуло огромное число соотечественников.

«Люди, которые могли что-то делать, уехали. Остались не друзья Украины. Если мы запустим врагов еще и сюда, будет крах вообще», — озвучил мнение Дмитрий Гордон.

Украинский журналист также призвал к капитуляции и строительству ограждения между Украиной и Донбассом.

«Мой рецепт — оградиться забором и строить экономику на оставшейся части, показать цветущую страну, чтобы вернулись Крым и Донбасс. Соединяться с ними — смерти подобно», — подчеркнул Гордон.

Для Дмитрия Гордона подобные заявления весьма странные, так как ранее он придерживался иной точки зрения. Например, ранее он выступил с критикой принятого Верховной радой Украины закона «об украинском языке» и критиковал власть Украины, высказывая надежду о скором приходе «дальновидных политиков».

Государственный переворот произошел на Украине в 2014 году во время гражданской войны. Жители Луганской и Донецкой народных республик отказались подчиняться новым властям. В свою очередь Киев начал в Донбассе военную операцию и продолжает считать ДНР и ЛНР частью страны.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал тот факт, что решение крымчан окончательное, а попытки его оспорить являются покушением на право народа на самоопределение.