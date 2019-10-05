Сирия, 5 октября. 13 тысяч боевиков прибыли в Большой Идлиб в качестве подкрепления. В Дейр-эз-Зоре были арестованы 10 террористов ИГИЛ1 в ходе рейда SDF.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по опорным пунктам боевиков на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали укрепления радикалов на юге Идлиба.

«Исламское государство1»: потеряло сразу две «спящие ячейки» на востоке Дейр-эз-Зора в ходе рейда SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: провела встречу с лидерами «Исламской партии Туркестана»¹ на юге Идлиба для координации действий в случае нового наступления САА, перебросила подкрепление в Латакию и Хаму.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляли курдские линии обороны на севере Алеппо в кантоне Африн.

Курды: подозреваются в подрыве автомобиля в Джандарисе на севере Алеппо, в Дейр-эз-Зоре обезвредили десять боевиков ИГИЛ в ходе рейда.

Провинция Алеппо

На севере провинции в районе кантона Африн лояльные турецкой армии боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) продолжают обстреливать из миномётов и крупнокалиберных пулеметов курдские поселки, где укрываются радикалы из числа «Демократических сил Сирии». Как сообщает новостное агентство Step News Agency, протурецкие боевики ударили по окраинам деревень Айн-Дакна и Аль-Байлуна. Ночью прямое столкновение сторон произошло в предместьях деревни Шеварга, как передал источник новостей в сети Twitter Not Woofer.

В районе Тель-Рифата был замечен турецкий беспилотник, проводящий разведку над позициями курдских радикалов из «Отрядов народной самообороны» (YPG). Курды выпустили несколько снарядов, пытаясь сбить дрон, как передает Twitter-канал XXVII27.

В оккупированном ССА городе Джераблус утром прогремел взрыв. Заминированный мотоцикл детонировал на востоке города, как передает информационный Twitter-канал Masar Press Net. Сведения о пострадавших пока уточняются. Турецкие боевики подозревают, что бомба была заложена курдскими боевиками.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали в ходе рейда в городе Дейр-эз-Зор крупную «спящую ячейку» террористов «Исламского государства». Операция была проведена в ночь с пятницы на субботу. Рейд был спланирован, после получения разведданных, согласно которым две «спящие ячейки» совместно готовили нападения и ряд покушений в провинции, подрывы на стратегических военных объектах международной коалиции и курдов. В ходе рейда был обнаружен арсенал из автоматов Калашникова, запаса гранат, мин, самодельных бомб, пистолетов с глушителями, а также подложные улики, которые террористы планировали оставить на местах своих атак, чтобы запутать следы. Помимо оружия курды изъяли у террористов различные средства связи для передачи данных членам других «ячеек», действующим в провинции.

Провинция Даръа

В провинции произошло еще одно нападение на официального представителя власти. На этот раз, как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, местные обнаружили труп с огнестрельными ранениями на обочине дороге в районе Бусра аль-Харири. 23 сентября в другом районе города неизвестные подложили бомбу в автомобиль полковника САА – сам он остался цел, в отличии от машины. Как сообщает источник, убитый был военнослужащим сирийской армии. Вчера также был совершено покушение на мужчину в городе Сейда на востоке Даръа. Он был ранен неизвестными в своем собственном доме. Нападавшие обвинили его в том, что он «шпион САА».

Напомним, что с лета этого года участились случаи нападения на представителей официальной власти, высокопоставленных членов САА и бывших полевых командиров «Южного фронта» (фракция ССА). В 2018 году, в результате переговоров «вооруженной оппозиции» и официального Дамаска, было заключено перемирие. Однако военные эксперты связывают рост числа атак неизвестных боевиков с деятельностью непримиримых членов оппозиции, которые намерены продолжить свою борьбу с представителями власти.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совершили боевой вылет в южные регионы провинции и нанесли точечные удары по расположениям джихадистов в районе поселка Баласайка и у деревни Тель аль-Азар в ответ на провокации, о чем сообщает информагентство Aleppo AMC. В свою очередь сухопутные войска обстреливают опорные пункты джихадистов в предместьях городов Аль-Накир, Шейх-Мустафа и близ поселка Хазарин.

Как сообщает военный источник агентства Al Masdar, джихадисты направили большое количество подкреплений на несколько фронтов, где ожидается новое наступление САА. По словам корреспондента, подкрепление «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ как террористическая) прибыло на северо-восток Латакии и равнины Аль-Габ в Хаме. Общее количество переброшенных на север Сирии боевиков составляет по примерным оценкам около 13 тысяч человек, а также свыше 200 беспилотников, арсенал различных ракет, артиллерийских снарядов и другого оружия.

В дополнение к подкреплению, лидеры «Исламской партии Туркестана» и альянса «Тахрир аш-Шам» якобы встретились на юге Идлиба, чтобы обсудить свой оборонительный план. Ожидается, что в ближайшие недели наступление сирийской арабской армии начнется на этих фронтах, поскольку она стремится обезопасить восточную часть Латакии.

1 Организация запрещена на территории РФ.