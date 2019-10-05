Первый российский летающий автомобиль разрабатывают в Новосибирске

Москва, 5 октября. Технический облик первого российского летающего автомобиля будет сформирован в ближайшие четыре года, заявили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Разработками летающего автомобиля занимаются специалисты Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина и Фонда перспективных исследований. Эксперты уже сформировали проектную лабораторию инновационных машин.

«Специалистам лаборатории предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой («летающий автомобиль»)», — приводит слова представителей пресс-службы ФПИ РИА Новости.

Предполагается, что летающий автомобиль сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров. Дальность полета техники составит 1000 километров, а максимальная скорость — более 300 километров в час. Такая машина сможет перевозить до 500 килограммов.

Руководитель проекта от Фонда перспективных исследований Григорий Макеич констатировал, что в ближайшие четыре года будет определен технический облик летательного аппарата. После этого эксперты проведут испытания модели в аэродинамических трубах, создадут полномасштабный демонстратор машины, а также проведут серию его наземных и летных испытаний.

В 2017 году ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов заявил о планах создать «летающий внедорожник».

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