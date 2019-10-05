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Преподаватели рассказали о предпочтениях в подарках ко Дню учителя

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Преподаватели рассказали о предпочтениях в подарках ко Дню учителя

Санкт-Петербург, 5 октября. Российские преподаватели отмечают профессиональный праздник. Родители и ученики поздравляют наставников в школе подарками, которые порой не совпадают с ожиданиями педагогов.

«Классическим» подарком учителю считается набор из цветов и конфет. Некоторые преподаватели с радостью принимают этот знак внимания, другие же предпочитают более «душевные» подарки, в том числе выполненные руками учеников.

Например, Тамара Ляхова, бывший классный руководитель футболиста Андрея Аршавина, считает набор из цветов и конфет самым правильным подарком для учителя.

«Стандартный набор. Я думаю, не стоит дарить педагогам запредельно дорогие подарки», — высказала свое мнение Ляхова.

Поддерживает ее и петербуржский лауреат конкурса «Учитель года России-2016» Максим Рыжов. По его мнению, для выражения благодарности преподавателю достаточно букета цветов.

«Конфеты, коньяк, кофе — это все неуместно. Не принимать подарки я не могу, потому что это тоже неуважение. Но стараюсь сделать так, чтобы какие-то дорогие вещи точно не дарили», — сообщил учитель изданию Nation News.

Самыми ценными подарками при этом для учителя стали плакаты с пожеланиями, сделанные школьниками своими руками.

5 октября 2019 года учителя в 25-й раз отмечают свой профессиональный праздник. Накануне праздника в Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная процедура награждения финалистов конкурса «Учитель года России».

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