Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана и пожелал ему благополучия

Москва, 5 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения и отметил, что под его руководством страна добилась впечатляющих успехов в социальном и экономическом развитии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что Рахмон за многие годы на посту главы Таджикистана снискал заслуженное уважение как среди соотечественников, так и за рубежом. Путин оценил также личный вклад коллеги в укрепление отношений между Москвой и Душанбе и обеспечение безопасности в Центральной Азии и на евразийском пространстве в целом.

Президент подтвердил готовность к продолжению товарищеского общения и конструктивной работы по наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

«От души желаю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, благополучия и успехов», — говорится в телеграмме.

Напомним, Рахмон занял пост президента государства в 1994 году. До этого он работал в должности председателя Верховного совета Таджикистана. Политик носит титул «Пешвои миллат» — «Лидер нации».

Как рассказывал сам глава республики в ходе официального визита в Россию в апреле этого года, он познакомился с Путиным в Душанбе в мае 1992 года, будучи «простым народным депутатом». Рахмон вспомнил, что на тот момент глава российского государства был помощником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Президент Таджикистана охарактеризовал отношения с главой РФ как очень хорошие и доверительные. Он добавил, что российский лидер очень хорошо знает проблематику республики и региона в целом.

Отметим, что во время визита в РФ Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан в любое удобное для него время.