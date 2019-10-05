Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Экс-депутат Якутии погиб от нападения медведя

53
0 Оставить комментарий

Экс-депутат Якутии погиб от нападения медведя

Якутск, 5 октября. Бывший депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб от нападения медведя, сообщил исполняющий обязанности главы Оймяконского района Игорь Водовозов.

Водовозов с сожалением был вынужден констатировать, что информация о смерти Крылова подтвердилась.

«Тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор», — приводит слова исполняющего обязанности главы Оймяконского района РИА Новости.

На данный момент известно, что экс-депутат поехал с друзьями на охоту в Оймяконский район. Крылов ехал на квадроцикле в сторону села Томтор, когда на дорогу вышел медведь. Мужчина выстрелил в хищника и решил подойти к нему поближе. Внезапно на него напал еще один зверь, который все это время находился неподалеку.

Экс-депутат Якутии погиб от нападения медведя

Ранее, 1 октября, сотрудники спасательной службы и егери сняли со скалы в красноярском заповеднике «Столбы» трех туристов, спасавшихся на ней от медведя. 

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров