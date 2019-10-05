Москва, 5 октября. Известный российский юморист Евгений Петросян смог прорваться в квартиру, в которой сейчас проживает его бывшая супруга Елена Степаненко. Артисту наконец удалось забрать свои вещи, спустя почти год после развода.

Квартира, ставшая камнем преткновения в отношениях бывших супругов, официально принадлежит Петросяну, однако Степаненко отказалась покидать апартаменты, которые оцениваются в 600 миллионов рублей. Более того, она не впускала 74-летнего юмориста в жилище.

«Евгений Ваганович давно хотел проникнуть в квартиру, потому что там его личные вещи. Конечно, Степаненко была недовольна, но ей пришлось впустить его», — рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Юрист сопровождал артиста во время визита. Также Жорин снял посещение квартиры на видео. Ролик опубликовало издание StarHit. Адвокат отметил, что Степаненко позволила войти в квартиру только Петросяну, самого же Жорина 66-летняя артистка впускать отказалась.

По словам адвоката, визит юмориста не говорит об оттепели в отношениях бывших супругов.

«Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений», — подчеркнул Жорин.

Кроме того, юрист рассказал, какие именно вещи забрал Петросян из квартиры. Как сообщил Жорин, юморист наконец получил обратно удостоверение народного артиста, компьютер, необходимый Петросяну для работы, а также личные вещи, которые, по словам адвоката, не являются предметом раздела, пишет KP.RU.

Напомним, Петросян и Степаненко развелись в ноябре 2018 года. По данным СМИ, причиной размолвки стала новая возлюбленная юмориста Татьяна Брухунова. При этом Жорин сообщал, что брак Петросяна и Степаненко фактически распался 15 лет назад.

Также адвокат ранее отмечал, что спор между бывшими супругами идет исключительно из-за денег, пишет РИАМО. По словам Жорина, Степаненко хочет отсудить у Петросяна все имущество.

Ранее юморист пожаловался на своей странице в Instagram, что бывшая супруга лишила его доступа к личным вещам, сообщает телеканал «360». Петросян заявил, что из-за этого не может полноценно работать.