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Эрдоган заявил о скором начале операции Турции в Сирии

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Эрдоган заявил о скором начале операции Турции в Сирии

Анкара, 5 октября. Операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в скором времени, не исключил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. С соответствующим заявлением он выступил в Анкаре.

Лидер страны считает, что создание зоны безопасности на территории Сирийской Арабской Республики — самый рациональный способ для возвращения граждан государства домой.

«Мы решили действовать самостоятельно. Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра [приступим]», — добавил Эрдоган.

Анкара и Вашингтон пытались договориться о создании буферной зоны на севере Сирии, которая сможет принимать сирийских беженцев из Турции, еще в 2013 году, однако стороны долгое время не могли согласовать даже предварительный план действий.

7 августа они наконец приняли решение создать Центр совместных операций в Сирии, который будет осуществлять организацию совместной деятельности военных двух стран в планируемой зоне безопасности.

Дамаск выступает против соглашения Анкары и Вашингтона. Власти САР отметили, что действия двух стран являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также противоречат принципам международного права.

Эрдоган заявил о скором начале операции Турции в Сирии

Первая группа американских военных, которые будут работать в новой структуре, прибыла 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 километрах от границы с Сирией.

Ранее востоковед и публицист Андрей Онтиков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что заключенные между Анкарой и Вашингтоном договоренности в действительности ничего не гарантируют. По его мнению, все в большей степени зависит от решимости турок и их готовности вступить в еще большую конфронтацию с США, потому что введение турецких войск в безопасную зону приведет если не в военному, то к очень крупному политическому противостоянию сторон.

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Источник: A Haber
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