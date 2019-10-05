Звезда КВН высказалась о процедуре ЭКО после слухов о раке мозга у Заворотнюк

Украина, 5 октября. Бывшая участница команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщева встала на защиту прибегшей к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) Анастасии Заворотнюк.

Некоторые СМИ высказали предположение, что причиной ухудшения состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк могли стать нагрузки на организм при родах, связанные с процедурой ЭКО. Юмористка Борщева считает, что искусственное оплодотворение здесь ни при чем.

Бывшая участница КВН и шоу Comedy Woman сообщила, что родила дочь благодаря ЭКО, и не чувствует проблем со здоровьем, пишет «Российский диалог». Поэтому Борщева отрицает факт того, что данный метод оплодотворения может вызвать развитие рака.

«Не считаю, что искусственное оплодотворение — грех», – заявила Борщева.

Артистка не разделяет мнения священнослужителей, отказавшихся от процедуры крещения ее ребенка. Кроме того, Борщева высказала желание помочь всем ответами на вопросы по теме ЭКО и завела аккаунт @bydytdet, где звезда КВН борется с мифами на тему искусственного оплодотворения. Сейчас на паблик подписано более шести тысяч человек.

Житель Красноярка предложил спасти тяжелобольную Заворотнюк за месяц, при этом поставил условие: телезвезда должна отправиться к нему в Сибирь на курс лечения, который, предположительно, включает в себя методы нетрадиционной медицины.