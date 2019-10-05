В Крыму началась добыча полезной розовой соли, которую поставят во все регионы РФ

В Крыму началась добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией. Цвет озера варьируется от бледно-розового до светло-малинового, а размеры доходят до нескольких сотен метров в длину. Добываемая из озера соль также имеет выраженный розовый оттенок, который особенно хорошо виден на солнце.

Эта соль маслянистая на ощупь и имеет четко выраженный сладковатый запах. Одним людям он напоминает запах малины, а работникам предприятия — аромат фиалки. До 2014 года крымскую соль активно покупали торговые компании из ЕС, и сегодня они выражают готовность возобновить закупки евпаторийского продукта. Однако предприятие заявляет, что российский рынок для них — приоритетный.

Добыча соли будет продолжаться до середины ноября. Для этого на соляном пласте прокладывают рельсы, по которым движутся тягачи с вагонетками, параллельно экскаватор осторожно срезает ковшом верхние пласты соли, которые сразу же высыпаются в вагонетки. Комбайн движется со скоростью около одного метра в минуту. Добытую соль вагонетки выгружают на специально отведенную площадь, затем продукт фасуют в мешки и выстаивают около полугода. За это время из соли испаряются ненужные человеческому организму элементы и примеси. Затем соль снова промывают и высушивают, после чего фасуют и отправляют на прилавки.

Как рассказал Федеральному агентству новостей представитель производственного кооператива «Галит» (бывший крымский Сольпром) Алексей Торченко, отличие крымской розовой соли от других солей в том, что «она живая». Некоторые даже называют ее целебной из-за состава, который богат необходимыми человеку микроэлементами.

«Эта соль ежегодно появляется из морской воды, и мы каждый год ее собираем. В составе именно этой соли гораздо больше элементов. Наша соль полностью усваивается организмом, не имеет нерастворимых осадков. А по вкусу она мягче. Те, кто переходят с каменной соли на соль морскую, иногда жалуются, что морской соли нужно больше добавлять в блюда, хотя, если судить по натрия хлориду, состав одинаковый. Просто наша соль приятнее и мягче», — объяснил собеседник ФАН.

По словам Торченко, в период добычи евпаторийская соль может быть даже морковного цвета. То есть она не всегда розовая.

«Цвет нашей соли обеспечивает бета-каротин. Это вещество, вырабатываемое водорослями, которые водятся в этих местах. Вещество это очень летучее, под воздействием солнечного света испаряется, но в кристаллах соли оно присутствует, как и все остальные полезные элементы. Перед началом уборки весь год ведутся подготовительные работы. У нас есть собственная железная дорога, солеуборочный комбайн, остальная техника. Все это дело готовится, потому что соль — агрессивная среда, все железные элементы выходят из строя ежегодно. А сам процесс добычи соли вы сегодня видели», — отметил Алексей Торченко.

Он сообщил, что евпаторийская соль поставляется во все регионы России как для производственных нужд, так и для розничной торговли в мелкой фасовке.