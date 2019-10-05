Военные РФ зафиксировали 29 случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 5 октября. Российские военные зафиксировали 29 случаев нарушения перемирия в Сирийской Арабской Республике (САР) за минувшие сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что российская сторона зафиксировала семь фактов открытия огня в провинции Идлиб, шесть в Хаме, восемь в Латакии и еще восемь в Алеппо. Турецкие военные сообщили о 20 фактах нарушения перемирия в Сирии. По их данным, за сутки огонь открывали шесть раз в Хаме, семь раз в Идлибе, пять в Латакии и два в Алеппо.

Напомним, по согласованию России и Турции на территории Идлибской зоны деэскалации с 31 августа текущего года действует «режим тишины». Совместная российско-турецкая комиссия ведет мониторинг соблюдения режима прекращения огня в САР в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного Москвой, Анкарой и Тегераном.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. К настоящему времени правительственным сирийским войскам практически удалось освободить страну от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1(запрещена в РФ) на территории Сирии были уничтожены при содействии российских военных.

Сирийские беженцы регулярно возвращаются на родину из других стран, в том числе из Ливана и Иордании. Количество беженцев, прибывающих в Сирию из этих государств за сутки, может превышать тысячу человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.