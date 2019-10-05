Эксперты назвали восемь омолаживающих продуктов

Москва, 5 октября. Специалисты составили список из восьми продуктов, которые помогут бороться со старением.

Для борьбы со старением можно использовать не только спорт и косметические процедуры, но и продукты. Полезные микроэлементы, которые находятся в составе продуктов, могут оказывать благотворное влияние на организм человека. Так, например, богатый флавонидами и антиоксидантами темный шоколад улучшает состояние кожи. Аналогичный эффект оказывает и зеленый чай, который насыщен полифенолом и коллагеном.

Эксперты портала «Медикфорум» приготовили хорошую новость и для любителей кофе, однако сразу подчеркнули, что речь идет о сваренном напитке, а не растворимом.

«Согласно последним исследованиям американского Национального института онкологии, биологически активные соединения, содержащиеся в кофе, могут помочь защитить вашу кожу от меланомы», — говорится в статье.

К главным врагами старения также причислены черника, арбуз, помидоры и авокадо. Авокадо богаты жирными кислотами, калием и клетчаткой. Ликопин, который содержится в помидорах, используется для профилактики болезней сердца, рака предстательной железы, а также снижает риск инсульта. Богатая витаминами черника поможет сделать кожу более гладкой и даже осветлить ее.

Эксперты также советуют не забывать про рыбу. Особенно они отметили лосося, который богат омега-3.

Ранее эксперты Роскачества объяснили, чем отличаются винные напитки от вина. Специалисты призвали потребителей внимательно изучать состав. Вино не должно содержать воду, красители, ароматизаторы и этиловый спирт, передает «Газета.ru».