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Страховщики сравнили шансы на выживание в разных видах транспорта

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Страховщики сравнили шансы на выживание в разных видах транспорта

Москва, 5 октября. Сотрудники Национального союза страховщиков ответственности проанализировали статистику по авариям на различных видах транспорта и выяснили степень опасности для жизни и здоровья человека.

Установлено, что наиболее опасной аварией является крушение вертолета. Шансы выжить при падении транспортного средства — один к одному. При аварии на морском или речном судне на одного погибшего приходится 13 раненых, автобусе — 26, поезде — 44, троллейбусе — 46.

Самым безопасным средством передвижения оказался трамвай. Статистика такова, что при аварии с его участием на одного погибшего пассажира приходится 115 раненых, сообщает РБК результаты статистических исследований.

Страховщики отметили, что в анализе не были учтены аварии на автомобилях, так как они не попадают под страхование обязательной гражданской ответственности перевозчиков.

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Источник: РБК
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