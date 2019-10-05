Росстат сообщил о резком сокращении числа домашних телефонов в России

Москва, 5 октября. Число телефонных аппаратов в домах жителей России сократилось за десять лет более чем в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в отчете Росстата.

Как сообщили в ведомстве, с 2008 по 2018 год количество домашних телефонов у горожан в России резко уменьшилось — с 280,4 до 151,6 устройств на тысячу человек. В сельской же местности показатель снизился с 119,4 до 78,8 аппаратов.

Как передает RT, больше всего телефонных аппаратов у жителей российских городов на тысячу населения остается у москвичей (245,7), петербуржцев (217,7), в Севастополе (215), а также в городах Тульской (211) и Воронежской (209,4) областей. Меньше всего — у жителей Дагестана (4,2), Чечни (5,7) и Ингушетии (8,1).

В сельской же местности больше всего домашних телефонов на тысячу населения приходится на Республику Коми (164,9), Башкирию (162,1) и Алтайский край (148,1). Меньше всего — в населенных пунктах Дагестана (0,2), Ингушетии (1,7) и Чечни (2,8).

Ранее Росстат сообщил об увеличении числа россиян-долгожителей. По данным на 1 января 2019 года, в стране проживали 20 582 человека, достигших 100-летия. Примечательно, что мужчин из них — 5895, женщин — 14 687. Еще 10 лет назад в стране проживали лишь 7718 граждан, достигших такого возраста.

На днях в Росстате рассказали, как посчитают россиян в ходе первой цифровой переписи населения, которая пройдет ровно через год. Руководитель ведомства Павел Малков обещает получить с ее помощью «точную, непредвзятую и современную статистику».