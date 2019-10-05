Эксперты рассказали, когда у человека открывается «второе дыхание»

Москва, 5 октября. Врачи сообщили, что термин «второе дыхание» действительно существует в физиологии человека, и дали ему объяснение.

Состояние человека, которое обычно люди называют «вторым дыханием», возникает после сильного утомления в результате увеличения физической нагрузки. Как сообщают медики, обычно оно появляется у людей, которые не привыкли к интенсивной физической активности.

Врачи отмечают, что при этом мышцы не готовы к подобным нагрузкам, однако открытие «второго дыхания» у неподготовленного человека не является опасным для жизни и здоровья. Врач-реабилитолог Александр Сибилев в беседе с «Аргументами и фактами» пояснил, что в момент внезапного прилива сил организм человека получает энергию после расщепления аденозинтрифосфата, молекулы которого синтезируются из питательных веществ.

Врачи также предупредили россиян о необходимости умеренного употребления витаминов и посоветовали обращаться к врачу перед приемом активных добавок. По мнению эндокринологов, бесконтрольное потребление витаминов влечет за собой последствия для организма человека.