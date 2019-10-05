В Гидрометцентре заявили о сокращении зимнего периода в России

Москва, 5 октября. Сокращение зимнего периода и увеличение летнего наблюдается в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, выявленные Гидрометцентром температурные изменения характерны для средней полосы. Промежуток между переходом температур к устойчивым отрицательным или положительным значениям постепенно уменьшается.

В качестве примера он привел повышение в январе средних температур в Москве на два градуса. Аналогичное явление можно наблюдать и летом, однако там изменения не столь заметны. При этом он уточнил, что в июне в столице России температура оказалась на три градуса выше нормы.

«В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле. Потому что мало солнца, — приводит его слова «Российская газета». — Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур — это редкость».

Октябрь в Москве стартовал с теплой погоды, однако уже в ближайшие выходные активный циклон принесет в некоторые регионы погодные сюрпризы, констатировал Вильфанд. В воскресенье в Подмосковье местами даже возможен мокрый снег.

Первый снег ожидается также в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. При этом в этих регионах температура воздуха будет ниже, поэтому возможна гололедица.

Приход циклона отразится и на крымской погоде. На полуострове уже объявлено штормовое предупреждение. В республике ожидают сильный дождь, грозу, шквалистый ветер.