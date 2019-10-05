В Крыму приравняли украинские беспилотники к детским самолетикам

Симферополь, 5 октября. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина приравняла украинские беспилотники к детским самолетикам, которые российские радиоэлектронные комплексы способны без проблем перехватить в случае попытки вторжения аппаратов в воздушное пространство полуострова.

Ранее украинский телеканал «1+1» выпустил сюжет, в центре которого оказались волонтеры-аэроразведчики. Они якобы послали в Крым несколько БПЛА, которые, как утверждалось, беспрепятственно преодолели российские средства ПВО и сбросили на Армянск «тысячи листовок с напоминанием о скором возвращении».

Украинские журналисты утверждали, что в следующий раз аэроразведчики намереваются отправить дроны в Севастополь. Примечательно, что местные жители никаких листовок в городе не видели, о чем сообщили на городском форуме Армянска. Крымчане признали материал украинских СМИ фейком, который говорит об их «профессионализме».

Согласился с жителями Армянска и глава комитета парламента республики по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель. Он назвал материал украинских СМИ информационной провокацией.

Его позицию разделила Гридчина. По ее словам, фейк в очередной раз подтверждает недееспособность пропаганды Киева, в которую даже сами украинцы уже не верят.

«Самое настоящее вранье, что наши российские радиоэлектронные комплексы не смогли бы перехватить детские самолетики, на которые хватило денег у украинской стороны», — возмутилась она.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение региона в состав РФ, Севастополь стал городом федерального значения.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором».

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились также из-за начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Ранее депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер, который возглавляет делегацию представителей западных стран, посетивших Крым, опроверг слухи о притеснении крымских татар.