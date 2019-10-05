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Дочь тяжелобольной Заворотнюк осудили за пост в Instagram

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Дочь тяжелобольной Заворотнюк осудили за пост в Instagram

Москва, 5 октября. Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк нарушила молчание на своей странице в социальной сети Instagram и опубликовала несколько фотографий, чем вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей в Сети.

22-летняя Анна Заворотнюк вновь занялась модельной внешностью. Девушка выложила в соцсеть снимок с фотосессии с подписью о своем отношении к началу рабочей недели.

«Я люблю свою работу, но не по понедельникам», — призналась младшая Заворотнюк, добавив к записи в соцсети несколько эмодзи.

Дочь тяжелобольной Заворотнюк осудили за пост в Instagram

Несмотря на то, что под фотографией в Instagram у девушки только положительные комментарии, общественность возмутило отношение Анны к ситуации с ее тяжелобольной матерью. Пользователи Сети осудили молодую модель за пост в соцсети, заявив, что она должна проводить больше времени с актрисой в больнице, а не позировать на камеру.

Также некоторые россияне предположили, что состояние здоровья Анастасии Заворотнюк на текущий момент улучшилось, и именно поэтому ее дочь позволила себе публикацию подобных фотографий.

Появилась теория о «проклятии» сериала «Моя прекрасная няня» на фоне слухов о Заворотнюк. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с концертным директором актрисы Станиславом Христовым и выяснил, в каком состоянии находится Заворотнюк и стоит ли ждать в ближайшее время ее выход в свет.

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