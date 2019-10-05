Донбасские общественники объяснили, чем опасна «формула Штайнмайера»

В Киеве свое мнение об утверждении «формулы Штайнмайера» высказали лидеры проукраинских организаций, работающих в прифронтовой зоне. Они заявили, что согласие Владимира Зеленского на реализацию минских соглашений создает серьезные риски для самой Украины в процессе дальнейшего урегулирования, а также ставит в весьма опасное положение жителей прифронтовых территорий. Корреспондент Федерального агентства новостей выслушал активистов.

По наблюдениям корреспондента ФАН, на улицах Киева встречается довольно много людей с нехорошими лицами — видимо, сказались трудности последних пяти лет. Но на сцене местного Кризисного медиацентра собрались сразу четыре человека, лица которых не вызывали ни малейшего доверия. В каждом из них крылось что-то порочное, мелькали оттенки хитрости, злобы, трусости, склонности к паникерству и т. д. Этими людьми оказались руководители организаций, действующих в Донбассе на украинской стороне.

Все они хотели высказаться по поводу утверждения Киевом «формулы Штайнмайера». Как-то сразу было понятно, что ничего хорошего общественники озвучить не могут — с такими-то физиономиями. Первое, о чем они заявили, — вопрос проведения выборов в республиках Донбасса нельзя даже поднимать до… восстановления полноценной работы украинской власти на этих территориях.

«Мы уверены, что вопрос выборов должен быть вынесен за скобки до того момента, пока не будет полностью восстановлена украинская власть на всей территории Донбасса, — сказал Станислав Федорчук, глава «Украинского народного совета Донетчины и Луганщины». — Под восстановлением власти мы понимаем функционирование украинских судов, прокуратуры, СБУ, работу свободных медиа, украинских политических партий. Без этого вообще не может подниматься вопрос любых выборов на этих территориях — местных, в Верховную раду или президентских».

О том, каким образом и с какого перепугу может быть восстановлена работа украинских силовиков и СМИ на территории, которая уже пять лет не считает себя Украиной, он не объяснил. Повадками Федорчук напоминал мультгероя Весельчака У, а варианты урегулирования объяснял так же, как большинство местных «патриотов» — мол, в Донбассе все должно урегулироваться чуть ли не само по себе.

Еще более радикально выступил Павел Жовниренко, глава правления украинского Центра стратегических исследований в Донбассе.

«Формула Штайнмайера» не является чем-то новым — это механизм реализации вторых минских договоренностей. Но этот курс не учитывает потерю Крыма и создает угрозу, что вопрос Донбасса будет в дальнейшем рассматриваться не как российская агрессия против Украины, а как чисто внутриукраинский конфликт, — заявил он. — Это повлечет за собой тяжелые последствия. Потому что в этом случае Россия переходит из категории агрессора в категорию посредника в переговорах, даже гаранта выполнения договоренностей. Это означает устранение правовой и финансовой ответственности РФ за развязывание войны и перекладывание этой ответственности на Украину. В этом случае Киев должен будет сам, за свой счет, восстанавливать все, что разрушено действиями России, за средства украинских налогоплательщиков, включая переселенцев и всех, кто пострадал в результате этих действий. Данные территории станут раковой опухолью в теле Украины, препятствуя эффективному реформированию и развитию. С ними мы точно не сможем вступить в Евросоюз и НАТО, эта опухоль будет разъедать нас изнутри».

Слушать этого деятеля было одно удовольствие. Всего за пару минут он озвучил все страхи сторонников «партии войны» от того, что случится, если ситуация в Донбассе и вокруг него вдруг встанет с головы на ноги. И один из самых главных страхов — публично признать, что в ДНР и ЛНР украинцы воевали и воюют с украинцами, а Россия представлена лишь отдельными добровольцами. Впрочем, считает Жовниренко, Украина ни в коем случае не должна допустить такого «прозрения». Вместо этого ей лучше вовсе отказаться от «минского формата» и выстраивать дальнейшие переговоры, опираясь на Будапештский меморандум.

«Если начинать консультации в этом формате, то все сразу становится на свои места. В Будапештском меморандуме не упоминаются Донбасс или Крым, но говорится о территориальной целостности и суверенитете Украины в целом, — считает политолог. — Да, Россия может не захотеть вести переговоры в таком формате, но Соединенные Штаты и Британия должны надавить на нее. Если же они этого не сделают, то Киев должен объявить эти территории оккупированными, а также сказать, что не будет освобождать их военными методами, и переложить всю ответственность на Россию. Мы должны заявить всем, что на условиях «Минска» переговоры вести больше не будем, и отложить вопрос до смены правительств в странах — подписантах Будапештского меморандума».

Федорчук напомнил, что часть тех, кто сегодня пришел к власти, ранее критиковали минские соглашения. И даже говорили, что формат «Минска» «должен быть пересмотрен или отменен, если Украина хочет достичь мира на своих условиях».

Из всего этого «полета фантазии» можно сделать главный вывод — даже отпетые патриоты Украины (не говоря уже о представителях власти) сегодня не видят внятной альтернативы минским соглашениям. А то, что предлагается ими в качестве другого варианта — вроде Будапештского меморандума, — выглядит полной нереализуемой чушью.

Глава культурно-образовательного фонда «Либере Либерати» Максим Потапчук заявил, что согласие Украины на разведение войск создает большие риски для мирных жителей прифронтовой зоны, которые окажутся в «серой зоне». По его мнению, в случае ухода украинских войск от линии фронта нет никаких гарантий того, что люди не станут жертвами мародеров. Ведь Миссия ОБСЕ в Донбассе имеет обыкновение работать только в светлое время суток.

«Сегодня дончане, особенно с активной проукраинской позицией, очень обеспокоены. Жители многих городов уже выходили на протестные акции, готовятся провести вече в воскресенье. В Торецке обратились к военно-гражданской администрации с требованием немедленно провести публичное обсуждение с участием представителей СБУ, Нацполиции, комендатуры и объяснить, чего им теперь ожидать. Они считают, что есть угроза мести, есть угроза мародерства. Люди уверены, что, если военных отведут, полиция не справится с ситуацией. В Красногоровке сегодня, например, работают только двое местных правоохранителей. Если, согласно «Минску», набирать полицию из местных жителей, непонятно, получится ли это: мужчин осталось мало, многие люди имеют другую работу, и мало кто готов на риски работы полицейским в прифронтовой зоне».

Глава «Движения переселенцев Украины» Виталий Овчаренко и вовсе заявил, что перед проведением любых выборов в ДНР и ЛНР важно, чтобы Украина приняла закон «О коллаборационизме», который запретил бы работу в органах власти гражданам, тесно сотрудничавшим с руководством повстанцев, — депутатам, работникам военно-политических структур и т. д. Как этот шаг сочетается с обязательной амнистией для всех жителей Донбасса, прописанной в минских соглашениях, он не пояснил.

Все высказанные лидерами проукраинских организаций в Донбассе точки зрения — это примерно то, о чем сегодня говорит в Киеве «патриотическая» часть общества. Та самая часть, которая считает, что республики должны вернуться в состав Украины либо в результате «блестящей военной победы», либо «вследствие развала России», либо «вообще как-то сами». То есть никогда. Ведь вялотекущая война — это удобно. На нее можно списывать расходы, оправдывать ею любые бесчинства. Да и на ее фоне можно гордиться «подвигами» и носить старую форму с прицепленными на булавку боевыми наградами (полученными неизвестно за какие победы).

Реальная же реинтеграция Донбасса через долгое, нудное урегулирование и переговоры — слишком трудный путь для ультрапатриотов Украины. На фоне решительных шагов президента страны к миру они идут на все, чтобы «заболтать» этот процесс, затруднить его уличными митингами и протестами, сбить с толку новую власть и в итоге оставить в республиках все как есть. Однако, по мнению местных аналитиков, у Зеленского и его команды максимально решительный настрой продолжать урегулирование в Донбассе, делая для этого все возможное. Да и отступать им теперь, по сути, некуда — Рубикон уже перейден.