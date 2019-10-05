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Грозившая «спустить шкуру» со школьника учительница уволилась в Якутске

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Грозившая «спустить шкуру» со школьника учительница уволилась в Якутске

Якутск, 5 октября. Якутская учительница, которая угрожала ученику «спустить с него шкуру», уволилась из школы по собственному желанию, заявил республиканский министр образования и науки республики Владимир Егоров.

Накануне в Сети было опубликовано видео, на котором учительница в коридоре школы угрожала одному из учеников «спустить с него шкуру» за потерю тетради. Женщина кричала, хватала мальчика за одежду и трясла.

В министерстве образования и науки Республики Саха выяснили, что инцидент произошел в школе Сунтарского района. Была организована служебная проверка.

«Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию, — написал Егоров на своей странице в Instagram. — Тем не менее комиссия продолжает служебную проверку».

Якутский министр добавил, что есть сообщения о «наличии конфликта между обеими сторонами».

«Но в любом случае считаю, что такое поведение со стороны взрослого,  — выразил мнение Егоров, — тем более учителя, по отношению к ребенку ни при какой конфликтной ситуации абсолютно недопустимо».

Ранее пользователей Сети поставила в тупик «задача с подвохом», которую в школах предлагают решать первоклассникам. По условиям задачи, школьник должен нарисовать круг и квадрат слева от него. Первоклассник «сделал, как написано», расположив круг, а слева от него — квадрат, однако учительница не засчитала ответ и поставила ученику минус.

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Источник: РИА Новости
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