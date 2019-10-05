Ученый рассказал, как бороться с повышенным давлением без лекарств

Москва, 5 октября. Профессор Университетской клиники Мангейма Бернхард Крамер рассказал, как можно снизить повышенное давление без помощи лекарств. Эксперт сообщил, что есть как минимум десять способов, помогающих при гипертонии.

По данным врачей, высоким считается давление более 140/90. Как отметил Крамер, большинство гипертоников страдает от избыточного веса, поэтому врач рекомендует больным избавиться от лишних килограммов. Также эксперт посоветовал отказаться от соли и заменить ее специями.

Кроме того, страдающим от повышенного давления стоит пересмотреть свой рацион. Крамер рекомендует потреблять много овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов и цельного зерна, а также чеснок. Помимо этого, можно ежедневно выпивать около 250 миллилитров свекольного сока — это поможет снизить давление, сообщает «ФедералПресс».

Также гипертоникам следует принимать магний или использовать боярышник. Нельзя забывать и о физических нагрузках — снизить артериальное давление помогают легкие пробежки и езда на велосипеде. Кроме того, давление падает при посещении сауны за счет расширения кровеносных сосудов, однако этот метод подходит только людям без серьезных заболеваний и с умеренно высоким давлением.

Как сообщает «МедикФорум», снизить давление помогает и донорство крови. Исследование ученых из университета Шарите (Германия) показало, что успешно бороться с гипертонией можно, сдавая кровь четыре раза в год. Этот метод особенно эффективен при очень высоком давлении 160/100.

Ранее врачи рассказали о способах, помогающих предотвратить гипертонию. Медики рекомендуют отказаться от курения и алкогольных напитков, а также гулять на свежем воздухе не менее 30 минут в день, сообщает РИА56.