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Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

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Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя и подчеркнул, что российская школа остается одной из лучших в мире. Полный текст поздравления главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска. И сами постоянно развиваетесь, идете вперед», — отметил Путин.

Глава государства указал, что День учителя — это возможность для каждого сказать слова благодарности всем, «кого мы считаем своими наставниками». Также Владимир Путин подчеркнул, что «педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране».

Лидер России выразил уверенность, что учителя обеспечивают равные возможности для школьников, а также многое сделают в будущем для того, чтобы российская школа оставалась одной из лучших в мире, и пожелал дальнейших успехов преподавателям.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин тоже обратился к российским учителям. Он пожелал преподавателям «всего самого доброго» и чувства гордости за успехи своих учеников.

4 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса «Учитель года России». Победителем соревнования стала преподавательница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.

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Источник: Kremlin.ru
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