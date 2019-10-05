В ОНК раскрыли подробности массовой драки заключенных соликамской колонии

Соликамск, 5 октября. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Пермского края Георгий Ситников и Илья Шенкман посетили исправительную колонию, расположенную в Соликамске, в которой 22 сентября произошла массовая драка заключенных. Подробности инцидента Ситиников описал на своей странице в Facebook.

Как рассказал член ОНК, в конфликте участвовали от 60 до 200 заключенных ИК-9. В драке пострадали от 20 до 30 человек, отбывающих наказание. В ходе опроса осужденных было установлено, что причинами конфликта стали самоуправство и сексуальное насилие одних заключенных над другими. Члены ОНК Пермского края сделали вывод, что сотрудники колонии знали о происходящем в исправительном учреждении.

«Если говорить о причинах произошедшего, то виной всему могла стать процветающая криминальная субкультура. Опрошенные сообщили, что практиковалось воздействие на осужденных через помещение их к лицам с пониженным социальным статусом, а также возможная передача полномочий отдельным осужденным», — отметил Ситников.

Кроме того, он подчеркнул, что сотрудники ИК-9 нарушили правила внутреннего распорядка, позволив заключенным покинуть свои отряды. Также опрошенные рассказали, что зачинщики конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения, хотя у осужденных не должно быть доступа к спиртным напиткам.

Как сообщил Ситников, опрошенные пожаловались на привлечение к работам без оплаты труда. Помимо этого, пострадавшие сообщили, что боятся за собственную безопасность после конфликта. Один из заключенных говорил, что просил перевести его в более безопасное место, но получил отказ.

По словам отбывающих наказание, сентябрьская драка — это не первый подобный конфликт в учреждении. Как рассказали осужденные, аналогичные инциденты происходили в июле и августе текущего года.

Ситников выразил надежду, что правоохранительные органы дадут должную оценку произошедшему, а Федеральная служба исполнения наказания и управление по Пермскому краю сделают нужные выводы о качестве работы сотрудников ИК-9. Член ОНК отметил, что по всем установленным обстоятельствам будет направлено обращение в региональную прокуратуру.