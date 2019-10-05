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Главврач саратовской больницы уволен за перевозку инвалидов в машине с овощами

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Главврач саратовской больницы уволен за перевозку инвалидов в машине с овощами

Саратов, 5 октября. Главный врач Дергачевской районной больницы Саратовской области Шамиль Хусаинов уволен за перевозку пассажиров в автомобиле с овощами и коробками на гемодиализ, заявил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов.

В Сети накануне появилось видео из Саратовской области, на котором люди едут на микроавтобусе, а рядом с ними в салоне лежат сетки с капустой и картонные коробки. Как оказалось, это были инвалиды первой группы, которых на машине для хознужд доставляли на процедуру гемодиализа из Дергачей до Энгельса.

Наумов констатировал, что это грубейшее должностное нарушение, которое нельзя прощать. Главный врач Хусаинов был уволен.

«Я думаю, таким людям нет места в руководящем звене системы здравоохранения», — констатировал  заместитель председателя правительства области.

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку инвалидов в машине с овощами

Инцидент он назвал «вопиющим происшествием». Наумов напомнил главврачам саратовских больниц об их персональной ответственности за пренебрежительное отношение к пациентам.

«От своего имени приношу искренние извинения перед жителями Дергачевского района», — объявил он.

В сентябре саратовские следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования врача поликлиники, которая шла к пациенту.

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Источник: РИА Новости
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