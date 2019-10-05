В ПДД внесут гироскутеры и скейты

Москва, 5 октября. В правилах дорожного движения (ПДД) в скором времени может появиться пункт, регламентирующий передвижение лиц с гироскутерами и электросамокатами.

Такие средства передвижения, как электросамокаты, гироскутеры и моноколеса объединят общим термином «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Владельцев транспортных средств при внесении поправок в ПДД обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам со скоростью не выше 20 км/ч.

Поправки в правила дорожного движения сейчас подготавливают специалисты Минтранса и Госавтоинспекции. Об этом в эфире "Коммерсантъ-FM" сообщил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Представитель правопорядка отметил, что помимо перечисленных транспортных средств под новый термин попадут сигвеи, скейты, роликовые коньки и самокаты. Также Митрошин отметил, что при отсутствии велосипедных дорожек райдерам будет разрешено выехать на проезжую часть, однако при этом участникам движения необходимо держаться правой стороны.

Пока что нет информации, какое наказание ожидает владельцев СИМ в случае нарушения ПДД.

Разговоры о регулировании движения владельцев гироскутеров и электросамокатов начались из-за быстрого роста СИМ на дорогах общего пользования. В настоящее время райдеры приравниваются к пешеходам, максимальное наказание для которых установлено в размере полутора тысяч рублей за нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения.

Депутат Государственной думы РФ от фракции ЛДПР Василий Власов ранее предложил ввести обязательную регистрацию гироскутеров.