Катер с пьяным экипажем врезался в берег на заливе в Иркутской области

Москва, 5 октября. Катер с пятью пьяными людьми на борту врезался в берег на Чертугеевском заливе Иркутского водохранилища, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

В результате трагедии один человек погиб. Четверо других пассажиров получили различной степени травмы.

По данным Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте, все пятеро членов экипажа катера были пьяны.

Следователи завели уголовное дело по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

3 октября специалисты ликвидировали задымление на ракетном катере «Шуя» в Севастополе. В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что катер был без вооружения, экипажа и проходил плановый ремонт.