Пользователи Сети возмутились призывом «экоактивистки» из США бомбить Россию и есть детей

Москва, 5 октября. Пользователи Сети усомнились в психическом здоровье американской «экоактивистки», которая призвала есть детей и бомбить Россию для спасения планеты.

Напомним, ранее активистка из движения Ларуша на встрече с членом палаты представителей конгресса США от Демократической партии Александрией Окасио-Кортес заявила, что Земле грозит глобальная экологическая катастрофа, а также загрязнение и перенаселение.

«Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей... Это большая проблема. Нам нужно есть детей», — цитирует женщину Deita.ru.

Кроме того, американка пришла на встречу в футболке с надписью «Спасите планету — ешьте детей», пишет «Утро.ру». Слова «активистки» вызвали возмущение пользователей Сети.

«После таких лозунгов предложили бы ей посетить психиатра или проверили бы, не состоит ли она в секте, где такое практикуется», — написал Сергей Иванов.

«Рептилоиды перестали шифроваться», — пошутил Иван Ватников.

«Да, это конец, только конец Америке! Шизофрения и маразм превращают ее во всеобщую для их континента психушку. Надо готовить смирительные рубашки и депрессанты», — считает Евстафий Погорелый.

«Ей в психушку однозначно надо! У них в Америке все с ума уже сходят от хорошей жизни!» — возмутился Ildargajfullin.

Отметим, что с пользователями Сети согласен директор Центра богословско-политических исследований Михаил Тильман. Он рассказал «Царьграду», что все больше и больше американцев из так называемого прогрессивного лагеря уходят так далеко влево в своих воззрениях, что иногда становится непонятным, а адекватны ли они с точки зрения психопатологии и психиатрии.