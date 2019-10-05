Число жертв пожара в японской студии аниме выросло до 36 человек

Токио, 5 октября. Число жертв пожара, произошедшего в июле в японской анимационной студии, увеличилось до 36 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным полиции Киото, 4 октября от ожогов скончалась еще одна пострадавшая. В момент смерти она находилась в больнице. В госпитале до сих пор остаются свыше 20 человек, пострадавших при пожаре.

Напомним, 18 июля 2019 года в здание анимационной студии Kyoto Animation ворвался 41-летний мужчина с двумя канистрами бензина. Он заявил, что аниматоры якобы украли идею его произведения. Злоумышленник разлил бензин, а затем поджег жидкость, пишет «Газета.ру».

Студия Kyoto Animation известна по таким анимационным произведениям, как K-On! и Haruhi Suzumiya. Как сообщило руководство компании, студия продолжит работу, несмотря на трагедию. Японские власти обещали оказать финансовую помощь самой анимационной студии, а также пострадавшим и семьям погибших.