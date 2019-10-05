Трамп назвал условие приостановки санкций против Северной Кореи

Вашингтон, 5 октября. Президент США Дональд Трамп готов предложить Северной Корее приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года, если КНДР демонтирует ядерный реактор в Йонбене. Об этом сообщает Time со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, 1 октября в Белом доме прошло совещание, в ходе которого советники рассказали Трампу о разработке Северной Кореей ракет, предназначенных для запуска с подводной лодки. При этом американский лидер не проявил заинтересованности и заявил, что нужно продолжать переговоры с Пхеньяном, несмотря на планы КНДР развивать военный потенциал.

Как пишет Time, американские чиновники предложили Трампу ряд условий, которые он мог бы выдвинуть на переговорах с Ким Чен Ыном в обмен на отказ от ядерной программы. Источники утверждают, что глава Белого дома выбрал демонтаж ядерного объекта в Йонбене и прекращение производства высокообогащенного урана. Отмечается, что даже если ООН откажется приостановить санкции, американское правительство сможет временно не следовать этим ограничениям, сообщает телеканал «360».

В ближайшее время должна состояться встреча официальных лиц США и КНДР, пишет «Газета.ру». 5 октября делегации проведут в Стокгольме рабочие переговоры по денуклеризации.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал историческим шагом решение Трампа начать диалог с КНДР. По словам российского лидера, такие действия со стороны Штатов дают надежду на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове.