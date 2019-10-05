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Два человека умерли после употребления колбасы в Германии

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Два человека умерли после употребления колбасы в Германии

Берлин, 5 октября. Два пожилых человека скончались в Гессене после употребления произведенной компанией Wilke Wurstwaren колбасы. Об этом сообщил ежедневник Spiegel.

Издание отмечает, что мясные продукты оказались заражены листерией. Связь двух смертей и 37 случаев заражения с продукцией Wilke доказали в Институте Роберта Коха. В пятницу отзывать из продажи продукцию производителя начал ряд продуктовых сетей.

Журнал подчеркивает, что в четверг копания подала иск о начале процедуры банкротства. Wilke работала в Германии более 80 лет.

По данным СМИ, за последние два года в стране из-за листериоза случился выкидыш у женщины и скончались три человека. Заражение бактерией тогда произошло от мясных изделий компании Offerman. Национальный институт здравоохранения сообщил о 20 случаях заболевания листериозом.

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Источник: Spiegel
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