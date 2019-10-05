Демократы США запросили у Белого дома документы по Украине. События дня. ФАН-ТВ

Демократы ополчились на Белый дом Над президентом США сгущаются тучи импичмента. Демократы из Палаты представителей американского Конгресса запросили у Белого дома документы по Украине — в рамках расследования с возможным отстранением Дональда Трампа. Речь идет о телефонных переговорах лидера США с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля, когда Трамп, по мнению демократов, требовал начать расследование против сына Джо Байдена — Хантера (тот ранее входил в руководство Burisma Group, крупной газовой компании на Украине). Байден-старший, к слову, — вероятный противник Трампа по президентским выборам 2020 года. На фоне резонанса Белый дом показал стенограмму разговора с Зеленским: там и вправду говорилось о Байденах и расследовании, но без признаков давления и запугивания. Сам Трамп скандальную историю назвал ничем иным, как попыткой переворота.

Грузия ждет полетов из России Тбилиси выступает за скорейшее возобновление рейсов из России. С таким заявлением перед журналистами выступил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По его словам, об этом же он говорил на недавней встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обе стороны эти переговоры оценили позитивно, несмотря на действующие разногласия между Москвой и Тбилиси. Напомним, что с 8 июля, указом президента России Владимира Путина, вступил в силу запрет авиаперелетов в Грузию. Документ был подписан на фоне серии антироссийских протестов и агрессивных настроений в грузинском парламенте. Кремль готов восстановить сообщение, но призывает дождаться подходящего момента.

Суд арестовал имущество Калви Тем временем суд арестовал российское имущество основателя компании Baring Vostok Майкла Калви. «Под раздачу» также попала недвижимость родственников других фигурантов дела, передает ТАСС. Напомним, что Калви и его партнеров по бизнесу задержали еще в феврале по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Сам подозреваемый, впрочем, вину категорически отрицает и считает преследование незаконной попыткой решить корпоративный спор.