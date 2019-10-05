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8:26 5 Октября 2019

Демократы США запросили у Белого дома документы по Украине. События дня. ФАН-ТВ

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Демократы ополчились на Белый дом

Демократы США запросили у Белого дома документы по Украине. События дня. ФАН-ТВ

Над президентом США сгущаются тучи импичмента. Демократы из Палаты представителей американского Конгресса запросили у Белого дома документы по Украине — в рамках расследования с возможным отстранением Дональда Трампа. Речь идет о телефонных переговорах лидера США с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля, когда Трамп, по мнению демократов, требовал начать расследование против сына Джо Байдена — Хантера (тот ранее входил в руководство Burisma Group, крупной газовой компании на Украине). Байден-старший, к слову, — вероятный противник Трампа по президентским выборам 2020 года. На фоне резонанса Белый дом показал стенограмму разговора с Зеленским: там и вправду говорилось о Байденах и расследовании, но без признаков давления и запугивания. Сам Трамп скандальную историю назвал ничем иным, как попыткой переворота.

Грузия ждет полетов из России

Демократы США запросили у Белого дома документы по Украине. События дня. ФАН-ТВ

Тбилиси выступает за скорейшее возобновление рейсов из России. С таким заявлением перед журналистами выступил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По его словам, об этом же он говорил на недавней встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обе стороны эти переговоры оценили позитивно, несмотря на действующие разногласия между Москвой и Тбилиси. Напомним, что с 8 июля, указом президента России Владимира Путина, вступил в силу запрет авиаперелетов в Грузию. Документ был подписан на фоне серии антироссийских протестов и агрессивных настроений в грузинском парламенте. Кремль готов восстановить сообщение, но призывает дождаться подходящего момента.

Суд арестовал имущество Калви

Демократы США запросили у Белого дома документы по Украине. События дня. ФАН-ТВ

Тем временем суд арестовал российское имущество основателя компании Baring Vostok Майкла Калви. «Под раздачу» также попала недвижимость родственников других фигурантов дела, передает ТАСС. Напомним, что Калви и его партнеров по бизнесу задержали еще в феврале по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Сам подозреваемый, впрочем, вину категорически отрицает и считает преследование незаконной попыткой решить корпоративный спор.

Шварценеггер выступил в Петербурге

Демократы США запросили у Белого дома документы по Украине. События дня. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге стартует второй день Synergy Global Forum. «Газпром-арена» принимает высоких гостей, более 200 известных деятелей искусства, бизнеса и спорта. Все они делятся секретами профессионального успеха. Накануне все внимание было приковано к Арнольду Шварценеггеру, который прославился едва ли не в каждой из вышеперечисленных сфер. Он обратился к аудитории с мотивационной речью о том, насколько важно следовать своей цели и усердной трудиться на пути к ней. Впрочем, сам форум, похоже, не вызвал сильного ажиотажа у жителей Северной столицы и в первый день встретил гостей полупустыми трибунами «Газпром-арены».

 