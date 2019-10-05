В Интернете удивились задаче для первоклассников

Москва, 5 октября. Пользователей Сети поставила в тупик «задача с подвохом», которую в школах предлагают решать первоклассникам. Головоломкой на сайте Pikabu поделился участник сообщества nstonic.

Автор публикации отметил, что задача входила в проверочную работу по теме «пространственные и временные представления» ребенка коллеги. Согласно условиям задачи, требуется нарисовать круг и квадрат слева от него. По словам автора публикации, первоклассник «сделал, как написано», расположив круг, а слева от него — квадрат. Но учительница не засчитала ответ и поставила ученику минус.

Согласно представленной пользователем реконструкции, для правильного решения задачи ребенку следовало расположить квадрат справа от круга. Учительница объяснила, что ребенок должен был представить себя на месте круга и представить квадрат слева от себя, после чего следовало нарисовать фигуру.

«Вот вы представьте себя на месте кружочка. Вы лежите на листке, и слева от вас лежит квадрат», — цитирует учителя пользователь nstonic.

В самом задании подобных уточнений нет, посетовал автор публикации.

Ранее Газета.ru сообщила, что завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила решение вызвавшей широкий резонанс в социальных сетях задачи «8:2(2+2)=?». Задание входит в школьную программу по математике, но большинство пользователей Twitter не смогли дать правильный ответ.