Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждения Украины

Москва, 5 октября. Ведущий телешоу «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов объяснил необходимость обсуждения Украины в эфире российского телевидения. Мнением шоумен поделился в одном из мессенджеров.

«Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО», — отметил телеведущий.

Публикацией Попова поделились его супруга и соведущая телешоу «60 минут» Ольга Скабеева, а также телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, президент России Владимир Путин напомнил, что даже государственные телеканалы ведут независимую редакционную политику. В то же время он отметил, что было бы неправильным выставлять Украину в невыгодном свете, сообщила Газета.ru.

«Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что допустима лишь критика в отношении действующих властей Украины, но никак не самой страны или населяющего ее народа.

Между тем согласно результатам опроса, 64% респондентов не хочет видеть украинских экспертов в эфире таких общественно-политических передач, как «Время покажет», «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут». Главная претензия, предъявляемая к этим экспертам в том, что те ведут себя «фривольно и нагло».

Лишь 16% опрошенных поддержали выступления экспертов из Украины. По словам респондентов, именно на них и держатся эти передачи. Всего в опросе участвовали 5 251 россиян.